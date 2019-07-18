Футбол

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезонSport24.ru 03:27

«Тоттенхэм» на официальном сайте презентовал комплекты домашней и выездной формы на сезон-2019/20. Футболки домашнего комплекта формы выполнены в традиционном белом цвете. Воротник и манжеты рукавов обрамляют темно-синие полосы.
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«Вулверхэмптон» из АПЛ, но презентовал новую форму в Шанхае. Владельцы клуба – китайцы, для них важен родной рынок

Sports.ru11:50

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезон

Sport24.ru03:27

«Тоттенхэм» показал новую форму для сезона-2019/20

Sportbox.RU03:32

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную форму

Спорт-Экспресс03:47

«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную форму

Soccer.ru03:42

«Тоттенхэм» показал новую форму для сезона-2019/20

Матч ТВ03:32

«Тоттенхэм» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат03:57
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика

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Медведев и Медведчук в последнее время встречались дважды – в апреле, за несколько дней до выборов президента Украины, и 10 июля.
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Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

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Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

До 1 февраля 2020 года Правительство России должно разработать документ и план действий, которые отменят штрафы с дорожных камер, размещённых с нарушением требований.
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Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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Госдума приняла закон о шпионских гаджетах

Госдума одобрила поправки, которые были внесены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях с уточнением термина «спецсредства», из-за которых россиян могут задержать по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 09:13
Происшествия

На заказавшую лекарство маму больного ребенка не стали заводить дело

Обновлено в 14:02
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Здоровье

Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении

Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.
Обновлено в 07:47
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Интернет

Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США

Разработчики программы для смартфонов FaceApp опровергли заявления о потенциальной опасности приложения для персональных данных пользователей из США.
Обновлено в 13:55
Футбол

«Вентспилс» и «Бреннбю» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

"Вентспилс" и "Бреннбю", несмотря на поражения в ответных матчах 1-го отборочного раунда Лиги Европы, прошли в следующую стадию турнира.
Обновлено в 13:25
Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Футбол

ЦСКА на последнем месте: что нужно команде, чтобы не провалить сезон

Известный российский специалист Валерий Непомнящий перед началом сезона заявлял в интервью нашему изданию, что проблемой молодого состава армейцев может стать дефицит харизматичных лидеров вроде Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Понтуса Вернблума.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Туве в аварии погибли семь человек

При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Политика

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Хоккей

Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
Обновлено в 10:22
Политика

Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Общество

Instagram перестал показывать лайки

Обновлено в 12:20
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Госдеп сделал заявление о продолжении диалога с Россией

Госдеп США настроен вести с Россией диалог в сфере безопасности и контроля над вооружениями, говорится в документе, который распространила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:59
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать на День Победы в Москву

Обновлено в 08:46
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CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 17:18
Политика

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Футбол

Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»

Обновлено в 11:11
Экономика

Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
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Список смартфонов Honor, которые получат обновление до Android 10 Q

Ранее компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат обновление Android 10 Q. Также в нем присутствовали несколько моделей смартфонов Honor.
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