«Тоттенхэм» на официальном сайте презентовал комплекты домашней и выездной формы на сезон-2019/20. Футболки домашнего комплекта формы выполнены в традиционном белом цвете. Воротник и манжеты рукавов обрамляют темно-синие полосы.

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезон

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