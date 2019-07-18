Футбол
«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезонSport24.ru 03:27
«Тоттенхэм» на официальном сайте презентовал комплекты домашней и выездной формы на сезон-2019/20. Футболки домашнего комплекта формы выполнены в традиционном белом цвете. Воротник и манжеты рукавов обрамляют темно-синие полосы.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика
Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду
Медведев и Медведчук в последнее время встречались дважды – в апреле, за несколько дней до выборов президента Украины, и 10 июля.
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Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
До 1 февраля 2020 года Правительство России должно разработать документ и план действий, которые отменят штрафы с дорожных камер, размещённых с нарушением требований.
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Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае
Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума одобрила поправки, которые были внесены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях с уточнением термина «спецсредства», из-за которых россиян могут задержать по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 09:13
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Здоровье
Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении
Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.
Обновлено в 07:47
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Разработчики программы для смартфонов FaceApp опровергли заявления о потенциальной опасности приложения для персональных данных пользователей из США.
Обновлено в 13:55
Футбол
«Вентспилс» и «Бреннбю» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы
"Вентспилс" и "Бреннбю", несмотря на поражения в ответных матчах 1-го отборочного раунда Лиги Европы, прошли в следующую стадию турнира.
Обновлено в 13:25
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Футбол
ЦСКА на последнем месте: что нужно команде, чтобы не провалить сезон
Известный российский специалист Валерий Непомнящий перед началом сезона заявлял в интервью нашему изданию, что проблемой молодого состава армейцев может стать дефицит харизматичных лидеров вроде Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Понтуса Вернблума.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Туве в аварии погибли семь человек
При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Хоккей
Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
Обновлено в 10:22
Политика
Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
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Instagram перестал показывать лайки
Обновлено в 12:20
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Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Госдеп сделал заявление о продолжении диалога с Россией
Госдеп США настроен вести с Россией диалог в сфере безопасности и контроля над вооружениями, говорится в документе, который распространила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:59
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CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Футбол
Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»
Обновлено в 11:11
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Гаджеты
Список смартфонов Honor, которые получат обновление до Android 10 Q
Ранее компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат обновление Android 10 Q. Также в нем присутствовали несколько моделей смартфонов Honor.
Обновлено в 05:58