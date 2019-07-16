Футбол
«Тоттенхэм» предложил «Реалу» 60 миллионов за БэйлаБомбардир.ру вчера в 02:18
«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Реалом» и хочет вернуть в свой состав Гарета Бэйла. Лондонцы предлагают за трансфер 60 миллионов евро. Сообщается, что руководство английского клуба сможет выплачивать лишь половину зарплаты валлийца.
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Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“»
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сообщил о своём намерении покинуть петербургский клуб из-за недостаточной игровой практики.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика
Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз
Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 16:37
Здоровье
В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник
Сокращение числа действующих в Германии клиник на 65% улучшит качество медицины и облегчит проблемы с нехваткой медицинского персонала, говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann, опубликованном 15 июля на сайте фонда.
Обновлено 15 июля в 08:12
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено вчера в 17:15
Финансы
Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля
Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено 15 июля в 22:25
Хоккей
«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву»
В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Политика
У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными
По итогам переговоров внешнеполитических советников глав стран «нормандской четверки» появились определенные договоренности касательно обмена пленными.
Обновлено вчера в 06:48
Общество
Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты
Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 22:30
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13