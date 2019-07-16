«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Реалом» и хочет вернуть в свой состав Гарета Бэйла. Лондонцы предлагают за трансфер 60 миллионов евро. Сообщается, что руководство английского клуба сможет выплачивать лишь половину зарплаты валлийца.

«Тоттенхэм» предложил «Реалу» 60 миллионов за Бэйла

Футбол Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“» Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сообщил о своём намерении покинуть петербургский клуб из-за недостаточной игровой практики.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.

Экономика Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Здоровье В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник Сокращение числа действующих в Германии клиник на 65% улучшит качество медицины и облегчит проблемы с нехваткой медицинского персонала, говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann, опубликованном 15 июля на сайте фонда.

Финансы Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Происшествия В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.

Политика Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.

Общество Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Хоккей «Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву» В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Шоу-бизнес Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Политика У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными По итогам переговоров внешнеполитических советников глав стран «нормандской четверки» появились определенные договоренности касательно обмена пленными.

Общество Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.

Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.

Экономика Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Финансы Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.

Армия и оружие В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.

Политика Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.

Общество Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.