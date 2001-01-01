Футбол

«Тоттенхэм» предлагает «Лиону» за Ндомбеле 62 млн евро плюс бонусыSports.ru 16:18

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб может купить 22-летнего француза за 62 миллиона евро плюс бонусы.
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«Тоттенхэм» близок к подписанию Ндомбеле за 62 млн евро

Bookmaker-ratings.ru16:59

Источник: «Тоттенхэм» заплатит за Ндомбеле 62 миллиона евро

Спорт-Экспресс15:43

«Тоттенхэм» предлагает «Лиону» за Ндомбеле 62 млн евро плюс бонусы

Sports.ru16:18

«Тоттенхэм» близок к покупке Н’Домбеле за 62 миллиона. Трансфер может стать для клуба первым за полтора года

Бомбардир.ру16:07

Ндомбеле близок к переходу в «Тоттенхэм»

Евро-футбол.ру15:48

СМИ: «Тоттенхэм» в ближайшее время объявит о переходе Ндомбеле

Матч ТВ16:35
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Происшествия

Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»

Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
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Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии

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Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Кино

«Курск»: в столице региона показали фильм о трагедии подводной лодки

В столице региона показали фильм «Курск» - о трагедии подводной лодки в 2000 году.
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Общество

Чувашская выпускница набрала на ЕГЭ 300 баллов

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Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

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Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
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Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Общество

Главы регионов рассказали, как строили дорогу в Подмосковье

Глава Бурятии Алексей Цыденов и врио главы Курской области Роман Старовойт рассказали журналистам, как строили 200 метров дороги в Подмосковье в рамках подготовки к Госсовету.
Обновлено в 06:29
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Минобороны РФ и ОСК подпишут контракт ещё на два «Борея» и два «Ясеня»

Министерство обороны РФ и Объединённая судостроительная компания (ОСК) подпишут контракт на создание ещё двух подводных крейсеров «Борей-А» и двух атомных многоцелевых подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 02:49
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера

Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Политика

Евкуров покинет пост главы Ингушетии

Пост главы Ингушетии Евкуров занял осенью 2008 года на временной основе, после чего его должность утвердило Народное собрание.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Британский школьник оставил заряжать планшет на ночь и чуть не погиб

Мальчик из Великобритании оставил планшет, подключенный к зарядному устройству, на кровати на ночь. Устройство прожгло постель насквозь.
Обновлено в 13:27
Гаджеты

Apple запатентовала камеру на ремешке для Apple Watch

Обновлено в 13:51
Культура

Впервые главой студии Warner Bros. стала женщина

Первой женщиной во главе студии стала Энн Сарнофф, ранее управлявшая компанией BBC Studios Americas.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
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Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
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Экономика

«Яндекс»: цены на такси в час пик повышает искусственный интеллект

Цены на такси в час пик повышаются при помощи искусственного интеллекта, это необходимо, чтобы уравновесить спрос и предложение.
Обновлено в 07:35
Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ

Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Уточняется, что на записи медсестра "применяет физическую силу" к маленькому ребенку, а затем привязывает его к кровати.
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Политика

Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым

Обновлено в 10:47
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Танги Ндомбеле
Французский футболист
Французский футболист, атакующий полузащитник клуба «Олимпик Лион» и сборной Франции.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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