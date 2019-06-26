Футбол
«Тоттенхэм» предлагает «Лиону» за Ндомбеле 62 млн евро плюс бонусыSports.ru 16:18
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб может купить 22-летнего француза за 62 миллиона евро плюс бонусы.
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