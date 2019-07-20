Футбол

«Тоттенхэм» предлагает 68 млн евро за экс-игрока «ПСЖ»Евро-футбол.ру 02:37

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Лондонский "Тоттенхэм" нацелен на подписание контракта с полузащитником "Бетиса" Джовани Ло Чельсо, информирует El Transistor. За переход 23-летнего аргентинца "шпоры" готовы заплатить 68 миллионов евро. Напомним, что испанский клуб выкупил игрока у "ПСЖ" в апреле текущего года.
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