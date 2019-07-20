Футбол
«Тоттенхэм» предлагает 68 млн евро за экс-игрока «ПСЖ»Евро-футбол.ру 02:37
Лондонский "Тоттенхэм" нацелен на подписание контракта с полузащитником "Бетиса" Джовани Ло Чельсо, информирует El Transistor. За переход 23-летнего аргентинца "шпоры" готовы заплатить 68 миллионов евро. Напомним, что испанский клуб выкупил игрока у "ПСЖ" в апреле текущего года.
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«В этой майке хорошо только одно — эмблема». Болельщики «Тоттенхэма» в ужасе от новой формы
Sport24.ru18 июля в 09:15
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
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