Футбол

«Тоттенхэм» предлагает 68 млн евро за экс-игрока «ПСЖ»Евро-футбол.ру 02:37

Лондонский "Тоттенхэм" нацелен на подписание контракта с полузащитником "Бетиса" Джовани Ло Чельсо, информирует El Transistor. За переход 23-летнего аргентинца "шпоры" готовы заплатить 68 миллионов евро. Напомним, что испанский клуб выкупил игрока у "ПСЖ" в апреле текущего года.
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«Тоттенхэм» предлагает 68 млн евро за экс-игрока «ПСЖ»

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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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