Футбол

«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за ЭриксенаSports.ru вчера в 22:21

Именно столько потребуют лондонцы за 27-летнего игрока сборной Дании, на которого претендует «Реал». По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).
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«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Реалу» за 113 миллионов евро

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«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена € 113 млн

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«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена

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«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Эриксена

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«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов

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Назарбаев рассказал о причинах отставки

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ФБР обнародовало досье на снежного человека

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Происшествия

При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек

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Московский зоопарк не планирует вводить должность «обнимателя панд»

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Зеленский попросил у США новые вооружения

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
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Политика

Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
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Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести повышенные пошлины на товары из Китая, "по крайней мере" еще $300 млрд, сообщает Reuters.
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В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
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Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что в течение 15 лет его компания может построить атомный авианосец.
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Бывшего главу Франции Николя Саркози засняли на видео в Михайловском парке в Петербурге, когда он совершал пробежку в компании двоих охранников.
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Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
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Кристиан Эриксен
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