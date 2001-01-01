Футбол
«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за ЭриксенаSports.ru вчера в 22:21
Именно столько потребуют лондонцы за 27-летнего игрока сборной Дании, на которого претендует «Реал». По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов
Спорт-Экспресс04 июня в 23:46
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Отравившийся химикатами Бари Алибасов впал в кому
Вчера вечером 71-летний музыкант и продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Политика
Назарбаев рассказал о причинах отставки
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Обновлено в 03:03
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Космос
Названа причина отказа обсерватории «Спектр-Р»
«Связь с аппаратом прервалась из-за накопления бортовым приёмо-передающим устройством высокого уровня космического излучения», — говорится в сообщении АКЦ ФИАН.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Московский зоопарк не планирует вводить должность «обнимателя панд»
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Политика
Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала фото дочери
Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года.
Обновлено в 03:14
Политика
Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие
Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 03:28
Политика
Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести повышенные пошлины на товары из Китая, "по крайней мере" еще $300 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Политика
В России могут создать атомный авианосец в течение 15 лет
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что в течение 15 лет его компания может построить атомный авианосец.
Обновлено в 03:27
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео
Бывшего главу Франции Николя Саркози засняли на видео в Михайловском парке в Петербурге, когда он совершал пробежку в компании двоих охранников.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Политика
Рада приняла закон о подготовке импичмента президента
Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент.
Обновлено в 04:01
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Общество
В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки
Обновлено вчера в 01:51
Происшествия
В Свердловской области ищут трех пропавших детей
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Катя Гордон публично назвала Ксению Собчак старой и страшной
Похоже, что между Катей Гордон и Ксенией Собчак назревает очередной виток скандала, длящегося уже 11 лет.
Обновлено в 03:52
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Собчак попыталась помочь BadComedian и потерпела фиаско
Обновлено вчера в 14:48
Технологии
AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками
Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.
Обновлено в 03:13