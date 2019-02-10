Футбол

АПЛ. «Тоттенхэм» дома выиграл у «Лестера»Бомбардир.ру вчера в 10:25

Тоттенхэм — Лестер
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Уэмбли»
Сон Хын Мин
16′
Дэнни Роуз
20′
Ян Вертонген
28′
Давинсон Санчес Мина
33′
59′
Демарай Грэй
Джейми Варди
Кристиан Эриксен
63′
Оливер Скипп
Тоби Алдервейрелд
71′
72′
Рашид Геззаль
Келечи Ихеаначо
76′
Джейми Варди
Фернандо Льоренте
Виктор Ваньяма
80′
85′
Юри Тилеманс
Дэнни Роуз
Кайл Уокер-Питерс
88′
88′
Харви Барнс
Синдзи Окадзаки
Сон Хын Мин
90′+1′
В матче 26-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Лестер Сити" – 3:1. В составе хозяев голы забили Дэвинсон Санчес, Кристиан Эриксен и Хын-Мин Сон. У гостей единственный мяч на свой счет записал Джейми Варди.
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