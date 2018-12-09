Футбол
«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории
«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей историиБомбардир.рувчера в 17:07
«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах. Сегодня лондонцы обыграли «Лестер» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ.
Бомбардир.рувчера в 17:07
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