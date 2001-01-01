Футбол

«Тоттенхэм» подписал 19-летнего хавбека «Фулхэма» СессеньонаSports.ru 12:58

Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон перешел в «Тоттенхэм». 19-летний хавбек заключил с новым клубом контракт до 2025 года. Футболист будет выступать под 19-м номером.
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