Футбол
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионовРоссийская газета вчера в 17:23
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
|12′
|28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
|58′
|59′
Рияд Марез
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
|78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
|81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
|87′
|89′
Рияд Марез
Лерой Сане
|89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
|40%
|Владение мячом
|60%
|77%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|6
|3
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|9
|9
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
18
Льоренте
12
Ваньяма
7
Сон Хын Мин
27
Моура
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
17
де Брюйне
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
19
Сане
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера. Тем более такого, как "Манчестер Сити".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 16:55
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0. Видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 20:14
Маурисио Покеттино: «Отраженный Ллорисом пенальти придал нам уверенности»
Спорт-Экспрессвчера в 18:41
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Футбол
Интервью с агентом Лассана Н`Диайе о ЦСКА и агентской деятельности
Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Маршрутка столкнулась с автобусом на северо-западе Москвы
Рейсовый автобус и маршрутное такси столкнулись на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:04
Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Ленты», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Раненый костромской полицейский скончался в больнице
Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.
Обновлено в 03:40
Футбол
Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Политика
Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода
Свадебные фотографы на популярном портале Reddit описали случаи на торжествах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы в отношениях молодоженов.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл собирается рожать дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре.
Обновлено в 01:50
Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
Обновлено в 03:28
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%
Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Подростки насмерть забили мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в возрасте 17 лет насмерть забили 40-летнего мужчину, а затем надругались над его женой.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Футбол
ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»
Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
Футбол
Тарханов сменит Талалаева в «Пюнике»
Российский специалист Александр Тарханов станет новым главным тренером армянского «Пюника». О новом назначении стало известно Sport24.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено
Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.
Обновлено в 04:29
Экономика
Госдума приняла закон о крабовых аукционах в третьем чтении
При рассмотрении закона в третьем чтении принято постановление, где Госдума отразила возможные риски при реализации закона и поставила на контроль эффективную реализацию документа.
Обновлено в 04:09