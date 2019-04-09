Футбол

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионовРоссийская газета вчера в 17:23

Тоттенхэм — Манчестер Сити
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
12′
28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
58′
59′
Рияд Марез
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
87′
89′
Рияд Марез
Лерой Сане
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера. Тем более такого, как "Манчестер Сити".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 16:55

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» победили в первых матчах 1/4 ЛЧ

Нева Спортвчера в 19:10

«Тоттенхэм» не пропустил в 4 из 5 последних игр ЛЧ. 13 из 14 голов в этом розыгрыше «шпоры» забили во 2-х таймах

Sports.ruвчера в 22:25

Стадион-красавец и стычка Делфа с фанатом на поле. Фото победы «шпор» над «Сити»

Чемпионат02:30

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0. Видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 20:14

Гол Сона принес «Тоттенхэму» победу в первом матче четвертьфинала ЛЧ против «Ман Сити»

Матч ТВвчера в 16:57

Маурисио Покеттино: «Отраженный Ллорисом пенальти придал нам уверенности»

Спорт-Экспрессвчера в 18:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Происшествия

Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине

Обновлено в 03:03
Происшествия

Из филиала «Русского музея» в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:21
Футбол

Интервью с агентом Лассана Н`Диайе о ЦСКА и агентской деятельности

Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Маршрутка столкнулась с автобусом на северо-западе Москвы

Рейсовый автобус и маршрутное такси столкнулись на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:04
Экономика

FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»

Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Ленты», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Политика

Турция пригрозила США еще одной сделкой с Россией по ЗРК С–400

Обновлено в 04:25
Происшествия

Раненый костромской полицейский скончался в больнице

Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.
Обновлено в 03:40
Футбол

Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы

Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Политика

Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода

Свадебные фотографы на популярном портале Reddit описали случаи на торжествах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы в отношениях молодоженов.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл собирается рожать дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре.
Обновлено в 01:50
Политика

Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова

Обновлено в 03:28
Недвижимость

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%

Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Подростки насмерть забили мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в возрасте 17 лет насмерть забили 40-летнего мужчину, а затем надругались над его женой.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией

В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Футбол

ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»

Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
Футбол

Тарханов сменит Талалаева в «Пюнике»

Российский специалист Александр Тарханов станет новым главным тренером армянского «Пюника». О новом назначении стало известно Sport24.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено

Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.
Обновлено в 04:29
Экономика

Госдума приняла закон о крабовых аукционах в третьем чтении

При рассмотрении закона в третьем чтении принято постановление, где Госдума отразила возможные риски при реализации закона и поставила на контроль эффективную реализацию документа.
Обновлено в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное