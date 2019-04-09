Футбол
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионовРоссийская газета вчера в 17:23
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
|12′
|28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
|58′
|59′
Рияд Марез
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
|78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
|81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
|87′
|89′
Рияд Марез
Лерой Сане
|89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
|40%
|Владение мячом
|60%
|77%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|6
|3
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|9
|9
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
18
Льоренте
12
Ваньяма
7
Сон Хын Мин
27
Моура
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
17
де Брюйне
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
19
Сане
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера. Тем более такого, как "Манчестер Сити".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 16:55
Маурисио Покеттино: «Отраженный Ллорисом пенальти придал нам уверенности»
Спорт-Экспрессвчера в 18:41
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0. Видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 20:14
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Евгений Петросян продолжает содержать Елену Степаненко
Обновлено в 02:42
Происшествия
Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено
Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.
Обновлено в 04:29
Футбол
Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Политика
В Раде отказались поддержать идею автономии Донбасса
Верховная рада никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины, заявила в среду первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»
25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС
Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.
Обновлено в 02:03
Здоровье
В британской клинике над детьми ставили «трансгендерные эксперименты»
Из учреждения, базирующегося в Лондоне и Лидсе, уволились сразу пять сотрудников из-за опасений, что над маленькими детьми ставят «трансгендерные эксперименты» и назначают им ненужное гендерное лечение.
Обновлено в 02:47
Политика
Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Авто
Появилось первое изображение нового Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 10:28
Технологии
«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл собирается рожать дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре.
Обновлено в 01:50
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
В Албании с самолета украли несколько миллионов евро
Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
Обновлено 08 апреля в 09:28
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщила "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.
Обновлено в 03:31
Происшествия
СК назвал число погибших при пожарах в России за год
В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
Обновлено в 02:33
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Кино
Восстановленный в Новосибирске штурмовик Ил-2 вновь поднялся в небо
Восстановленный сотрудниками НГТУ штурмовик Ил-2 взлетел в небо на аэродроме Орешково, который находится недалеко от Калуги.
Обновлено в 01:07
Политика
Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в Омской области
Обновлено в 04:13
Политика
Володин попросил депутата не материться в соцсетях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову (КПРФ) перестать материться в социальных сетях.
Обновлено в 04:18
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено вчера в 07:01
Хоккей
«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным
Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» по фамилии Пирожок
ФСБ задержала в московском регионе члена запрещенной украинской организации «Правый сектор» по фамилии Пирожок, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление спецслужбы по Москве и Московской области.
Обновлено вчера в 07:06