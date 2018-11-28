Футбол

«Тоттенхэм» победил «Интер» в матче ЛЧ, благодаря голу на 80-й минуте
RT на русском
17:02

Тоттенхэм — Интер
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Тоби Алдервейрелд
28′
44′
Раджа Наингголан
Борха Валеро
Эрик Ламела
45′
Лукас Моура
Сон Хын Мин
62′
70′
Стефан де Врей
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
70′
Сон Хын Мин
73′
Кристиан Эриксен
80′
81′
Борха Валеро
82′
Стефан де Врей
Миранда
83′
Маттео Политано
Бальде Кейта
Харри Уинкс
Эрик Дайер
87′
Автром единственного гола в матче стал хавбек «шпор» Кристиан Эриксен, отличившийся на 80-й минуте. В заключительном, шестом туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с каталонской «Барселоной», а «Интер» на «Сан Сиро» примет голландский ПСВ.
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