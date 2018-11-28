Футбол
Тоби Алдервейрелд
|28′
|44′
Раджа Наингголан
Борха Валеро
Эрик Ламела
|45′
Лукас Моура
Сон Хын Мин
|62′
|70′
Стефан де Врей
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
|70′
Сон Хын Мин
|73′
Кристиан Эриксен
|80′
|81′
Борха Валеро
|82′
Стефан де Врей
Миранда
|83′
Маттео Политано
Бальде Кейта
Харри Уинкс
Эрик Дайер
|87′
|53%
|Владение мячом
|47%
|84%
|Процент точных передач
|79%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|6
|14
|Отборы
|4
|17
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
24
Орье
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
33
Дэвис
23
Эриксен
15
Дайер
20
Алли
17
Сиссоко
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
23
Миранда
37
Шкриньяр
18
Асамоа
11
Бальде
8
Весино
20
Валеро
77
Брозович
44
Перишич
9
Икарди
Интер
Расстановка 4‑5‑1
Автром единственного гола в матче стал хавбек «шпор» Кристиан Эриксен, отличившийся на 80-й минуте. В заключительном, шестом туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с каталонской «Барселоной», а «Интер» на «Сан Сиро» примет голландский ПСВ.
RT на русском17:02
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Футбол
«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:15
Футбол
Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в Лиге чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" обыграл миланский "Интер" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:26
Футбол
Дубль Мертенса помог «Наполи» одержать победу над «Црвеной Звездой»
Обновлено в 17:17
Футбол
Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» – «Ливерпуль»
«ПСЖ» сегодня примет «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу посетит актер Леонардо Ди Каприо.
Обновлено в 17:21
Футбол
Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»
Обновлено в 15:14
Футбол
Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»
Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:44
Футбол
Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:53
Футбол
Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19
Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол
«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве
Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
Обновлено в 15:58
Футбол
Головин дисквалифицирован на один матч
Россиянин получил предупреждение на 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата Франции против "Кана" (3:1). Это его третья желтая карточка за последние 10 встреч.
Обновлено в 18:05
Футбол
Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари
Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 12:56
Футбол
Клопп – о судействе в матче с «ПСЖ»: «Мы выглядели как мясники»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:2).
Обновлено в 18:28
Футбол
Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год
Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено в 17:26
Футбол
СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена
Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Атлетик» разгромил «Уэску» в Кубке Испании
"Атлетик" разгромил "Уэску" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 6 декабря.
Обновлено в 17:23