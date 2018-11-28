Футбол

«Тоттенхэм» победил «Интер» в матче ЛЧ, благодаря голу на 80-й минуте
RT на русском
17:02

Тоттенхэм — Интер
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Тоби Алдервейрелд
28′
44′
Раджа Наингголан
Борха Валеро
Эрик Ламела
45′
Лукас Моура
Сон Хын Мин
62′
70′
Стефан де Врей
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
70′
Сон Хын Мин
73′
Кристиан Эриксен
80′
81′
Борха Валеро
82′
Стефан де Врей
Миранда
83′
Маттео Политано
Бальде Кейта
Харри Уинкс
Эрик Дайер
87′
Автром единственного гола в матче стал хавбек «шпор» Кристиан Эриксен, отличившийся на 80-й минуте. В заключительном, шестом туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с каталонской «Барселоной», а «Интер» на «Сан Сиро» примет голландский ПСВ.
RT на русском17:02

Подробнее о событии

«Барселона» и «Тоттенхэм» добились побед в матчах Лиги чемпионов

РИА Новости17:11

«Тоттенхэм» победил «Интер» в матче ЛЧ, благодаря голу на 80-й минуте

RT на русском17:02

«Тоттенхэм» благодаря голу Эриксена обыграл «Интер» и сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Sport24.ru16:50

«Тоттенхэм» обыграл и опередил «Интер»

Евро-футбол.ру16:52

«Тоттенхэм» победил «Интер». Англичане сохраняют шансы на плей-офф ЛЧ

Спорт-Экспресс16:44

«Тоттенхэм» одержал минимальную победу над «Интером»

LiveSport.ru16:55

«Тоттенхэм» победил «Интер» (1:0) и сравнялся с ним по очкам в борьбе за второе место в группе

Sports.ru03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:15
Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл миланский "Интер" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:26
Футбол

Дубль Мертенса помог «Наполи» одержать победу над «Црвеной Звездой»

Обновлено в 17:17
Футбол

Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» – «Ливерпуль»

«ПСЖ» сегодня примет «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу посетит актер Леонардо Ди Каприо.
Обновлено в 17:21
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Обновлено в 15:14
Футбол

Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»

Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:44
Футбол

Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:53
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол

«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве

Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
Обновлено в 15:58
Футбол

Головин дисквалифицирован на один матч

Россиянин получил предупреждение на 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата Франции против "Кана" (3:1). Это его третья желтая карточка за последние 10 встреч.
Обновлено в 18:05
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 12:56
Футбол

Клопп – о судействе в матче с «ПСЖ»: «Мы выглядели как мясники»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:2).
Обновлено в 18:28
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено в 17:26
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол

«Атлетик» разгромил «Уэску» в Кубке Испании

"Атлетик" разгромил "Уэску" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 6 декабря.
Обновлено в 17:23
ещё по теме
Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное