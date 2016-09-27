Футбол
«Тоттенхэм» планирует потратить 90 млн евро на двух игроков «Борнмута»Sport24.ru вчера в 13:42
«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении двух футболистов «Борнмута», сообщает Daily Mail. Речь идет о нападающем Каллуме Уилсоне и полузащитнике Дэвиде Бруксе. Как сообщает источник, «шпоры» готовы потратить 80 млн фунтов (около 90 млн евро) на эти два трансфера.
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Не поливайте грязью сборную! Она этого не заслужила. Мнение Рабинера
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«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
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Число жертв утечки газа в китайском порту Лунъянь в провинции Шаньдун увеличилось до 10 человек, еще 19 пострадали.
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Баскетбол
«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА
"Торонто" дома обыграл "Милуоки" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
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Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
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