Футбол

«Тоттенхэм» планирует потратить 90 млн евро на двух игроков «Борнмута»Sport24.ru вчера в 13:42

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении двух футболистов «Борнмута», сообщает Daily Mail. Речь идет о нападающем Каллуме Уилсоне и полузащитнике Дэвиде Бруксе. Как сообщает источник, «шпоры» готовы потратить 80 млн фунтов (около 90 млн евро) на эти два трансфера.
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«Тоттенхэм» готов потратить более € 90 млн на покупку двух игроков «Борнмута»

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«Тоттенхэм» планирует подписать двух игроков «Борнмута»

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