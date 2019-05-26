«Тоттенхэм» планирует потратить 90 млн евро на двух игроков «Борнмута»Sport24.ru вчера в 13:42

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении двух футболистов «Борнмута», сообщает Daily Mail. Речь идет о нападающем Каллуме Уилсоне и полузащитнике Дэвиде Бруксе. Как сообщает источник, «шпоры» готовы потратить 80 млн фунтов (около 90 млн евро) на эти два трансфера.

«Тоттенхэм» планирует потратить 90 млн евро на двух игроков «Борнмута»

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Армия и оружие Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.

Происшествия Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт "Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.

Происшествия Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").

Политика Полиция Ровно задержала двух митингующих за импичмент Зеленского Полиция украинского областного центра Ровно задержала двух участников несанкционированного митинга, требовавших импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Технологии Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Футбол Азмун, Дзюба и Ерохин выйдут в основе «Зенита» на игру с «Енисеем» Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 30-го тура РПЛ против «Енисея».

Политика Все активы Порошенко могут подвергнуть аресту Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Авто Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.

Футбол Вальверде прокомментировал проигрыш «Барселоны» в финале Кубка Испании Наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал результат финальной встречи Кубка Испании с "Валенсией" (1:2), передает "Советский спорт".

Политика Французский депутат призвал «покончить с антироссийской истерией» Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар призвал покончить с антироссийской истерией и нормализовать отношения с Москвой, сообщает RT.

Религия Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Утром 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Русской православной церкви.

Шоу-бизнес Виктория Боня получила специальную награду в Каннах 24 мая в рамках международного кинофестиваля в Каннах состоялось вручение премии World Bloggers Awards — первой церемонии награждения блогеров со всего мира.

Шоу-бизнес Дочь солиста группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха рассказала об отношениях с отцом Дочь Сергея Лемоха рассказала о том, что знаменитый отец совершенно не помогает ни своим детям, ни внучкам, ни финансово, ни морально.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0 Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Общество Зеленский: в сердце Киева рождается свобода Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.