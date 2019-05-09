Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3Газета.Ru 16:59

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
"Тоттенхэм Хоттспур" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт". Англичане в гостях победили голландский "Аякс" - 3:2.
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