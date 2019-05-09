Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3Газета.Ru 16:59
Маттейс Де Лигт
|5′
|16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
|35′
|46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
|50′
|55′
Лукас Моура
|59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
|60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
|67′
|76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
|77′
|81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
|82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
|90′
Андре Онана
|90′+5′
|90′+6′
Лукас Моура
|43%
|Владение мячом
|57%
|73%
|Процент точных передач
|80%
|5
|Удары в сторону ворот
|8
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|9
|18
|Отборы
|9
|13
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
12
Мазрауи
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
3
Велтман
16
Магальян
21
Де Йонг
22
Зиеш
8
Синкгравен
10
Тадич
1
Льорис
11
Ламела
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
33
Дэвис
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
18
Льоренте
7
Сон Хын Мин
27
Моура
3 ×
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
"Тоттенхэм Хоттспур" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт". Англичане в гостях победили голландский "Аякс" - 3:2.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин
Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов
В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Обновлено в 03:00
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»
Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено вчера в 08:25
Кино
Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»
Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 19:57
Космос
Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы
В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.
Обновлено в 19:20
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Экономика
Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%
Доходы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой в 2018 году составили 3,1 млн рублей, что на 11,6% больше по сравнению с доходами за 2017 год.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено в 11:29
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Общество
Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы
Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.
Обновлено в 02:49
Политика
В команде Зеленского закон об украинском языке назвали «кнутом»
Напомним, 25 апреля законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 278 голосами из 450.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Мьянме разбился самолет из Бангладеш
Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Спорт
Горнолыжница из Гаити планирует принять участие в Олимпиаде-2022
Горнолыжница из Гаити Селин Марти планирует принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35