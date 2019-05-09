Футбол

Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионовВести.Ru 17:02

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов. Напомним, что финал турнира состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. В решающем матче сойдутся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
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