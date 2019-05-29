Футбол
«Тоттенхэм» отправился в Мадрид на финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 10:59
"Тоттенхэм" вылетел в Мадрид на финальный матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", сообщает пресс-служба лондонцев. Встреча состоится в субботу, 1 июня. Начало – в 22.00 по московскому времени.
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетит финал Лиги чемпионов в Мадриде
Bookmaker-ratings.ru08:56
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