На новой арене лондонского «Тоттенхэма» состоялся первый тестовый матч. Первыми опробовали новый стадион игроки юношеских команд «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» в матче юношеской Премьер-Лиги.

Политика Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.

Происшествия Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.

Политика Администрация Трампа раскололась из-за антииранских санкций В администрации президента США Дональда Трампа возник раскол по вопросу усиления антииранских санкций.

Общество В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Происшествия В Хасавюрте возбудили уголовное дело после массового отравления МВД возбудило уголовное дело после массового отравления в дагестанском Хасавюрте, сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

Футбол Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020 В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити».

Политика Bloomberg: Барр может представить резюме по докладу Мюллера 24 марта Конгресс США может получить резюме генпрокурора Уильяма Барра по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» 24 марта.

Наука Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.

Футбол Венгрия одержала волевую победу над сборной Хорватии 24 марта между сборными Венгрии и Хорватии на стадионе «Гроупама Арена» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Общество «Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде» Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Футбол Черчесов объяснил крупную победу сборной России над Казахстаном Сборная России разгромила Казахстан в выездном матче отборочного цикла к Евро-2020 со счетом 4:0. Забитыми голами в составе российской команды отметились Артем Дзюба и Денис Черышев, оформивший дубль.

Происшествия Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Общество На следующей неделе в Москву опять вернется зима На следующей неделе в Москву опять вернется зима. Синоптики говорят о снегопадах и минусовой температуре, сообщается на сайте «Метеовести».

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Наука Права на интеллектуальную собственность: ученый vs заказчик Indicator.Ru узнал, какие вопросы больше всего волнуют исследователей, и попросил ответить на них экспертов ассоциации IPChain, специалистов по защите авторских прав и интеллектуальной собственности.

Культура Началова сильно переживала свою замену на «Евровидении» Певица Ольга Кормухина рассказала о том, что ее коллега Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, тяжело переживала неудачу по поводу песенного конкурса Евровидение, когда было решено заменить ее.

Политика Стало известно, почему Путина не позвали на годовщину Второй мировой По словам Мухи, на годовщину начала Второй мировой войны пригласили только членов ЕС и «Восточного партнерства».

Происшествия Неизвестный зарезал охранника одной из организаций в Подольске "В одной из организаций, расположенной в Нефтебазовском проезде в Подольске, найдено тело мужчины с ножевыми ранениями", - сказали в пресс-службе.

Спорт Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.

Политика Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям Подготовка президента России Владимира Путина к публичным мероприятиям заключается в проработке материалов по линии ведомств, встречах с главами министерств и ознакомлении с внешними и внутренним делами страны.

Общество Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman Дочь маршала Ивана Конева Наталья заявила, что не намерена удиться с телешоу Comedy Woman из-за шутки про отца.

Технологии В Петербурге начались испытания атомного ледокола «Лидер» В Санкт-Петербурге прошли первые испытания атомного ледокола «Лидер», который может стать самым большим и мощным судном подобного класса.