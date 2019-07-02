Футбол
«Тоттенхэм» отдал в аренду первого за полтора года новичка клубаРБК 07:12
Кларк стал первым новичком «Лидса» за полтора года. В январе 2018-го лондонский клуб подписал контракт с полузащитником ПСЖ Лукасом Моурой — это было 517 дней назад. Отмечается, что в следующем сезоне Кларк продолжит выступать за «Лидс» на правах аренды.
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