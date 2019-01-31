Футбол

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Уотфордом»Советский спорт 16:52

Тоттенхэм — Уотфорд
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
38′
Крейг Кэткарт
Серж Орье
Лукас Моура
46′
46′
Адриан Мариаппа
61′
Жерар Деулофеу
Айзек Саксесс
66′
Том Клеверли
Бен Уилмот
Мусса Сиссоко
Киран Триппьер
69′
74′
Этьен Капу
Ян Вертонген
Эрик Ламела
79′
Сон Хын Мин
80′
Фернандо Льоренте
87′
90′+1′
Хосе Холебас
90′+3′
Айзек Саксесс
Футболисты Тоттенхэма переиграли Уотфорд в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Сон Хын Мин (80-я минута) и Фернандо Льоренте (87). У проигравших отличился Крэйг Кэткарт (38).
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