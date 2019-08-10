Футбол

Тоттенхэм — Астон Вилла 3:1Спорт-Экспресс 14:16

Тоттенхэм — Астон Вилла
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
9′
Джон Макгинн
59′
Махмуд Хассан
Хота Пелетейро Рамальо
Харри Уинкс
Кристиан Эриксен
64′
Танги Ндомбеле
73′
74′
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
82′
Конор Хурихэйн
Дуглас Луис
Харри Кейн
86′
Эрик Ламела
87′
Эрик Ламела
Жорж-Кевин Нкуду
88′
Харри Кейн
90′
Танги Ндомбеле
Оливер Скипп
90′+2′
"Тоттенхэм" в матче 1-го тура чемпионата Англии обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:1. Дубль оформил Харри Кейн.
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