Футбол
Тоттенхэм — Астон Вилла 3:1Спорт-Экспресс 14:16
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
|9′
Джон Макгинн
|59′
Махмуд Хассан
Хота Пелетейро Рамальо
Харри Уинкс
Кристиан Эриксен
|64′
Танги Ндомбеле
|73′
|74′
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
|82′
Конор Хурихэйн
Дуглас Луис
Харри Кейн
|86′
Эрик Ламела
|87′
Эрик Ламела
Жорж-Кевин Нкуду
|88′
Харри Кейн
|90′
Танги Ндомбеле
Оливер Скипп
|90′+2′
|72%
|Владение мячом
|28%
|90%
|Процент точных передач
|75%
|14
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|14
|Угловые
|–
|4
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Льорис
16
Уокер-Питерс
4
Алдервейрелд
6
Санчес
3
Роуз
29
Скипп
23
Эриксен
14
Нкуду
17
Сиссоко
27
Моура
10
Кейн
2 ×
1
Хитон
27
Аль-Мухаммади
22
Энгелс
40
Мингз
3
Тейлор
7
Макгинн
6
Луис
10
Грилиш
23
Хота
26
Коджиа
21
Эль-Гази
Астон Вилла
Расстановка 4‑3‑3
"Тоттенхэм" в матче 1-го тура чемпионата Англии обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:1. Дубль оформил Харри Кейн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Общество
В России может появиться национальный стандарт для школьной формы
Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД
В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Обновлено в 15:57
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено в 16:04
Авто
В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»
Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Люксембурге 14 человек пострадали в результате смерча
В Люксембурге из-за смерча, который пронесся над двумя городами страны у границы с Бельгией, пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 21:51
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Вместе с президентом спектакль посмотрели активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, а также представители общественности Севастополя.
Обновлено в 15:33
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Фигуранта дела о «массовых беспорядках» госпитализировали в больницу
Фигурант уголовного дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля Дмитрий Васильев был вывезен из изолятора временного содержания в больницу, сообщает Znak со ссылкой на секретаря ОНК Ивана Мельникова.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Хоффенхайм» обыграл клуб третьего дивизиона по пенальти и вышел в 1/16 Кубка Германии
«Хоффенхайм» лишь в серии пенальти сломил сопротивление клуба «Вюрцбургер Кикерс» в матче первого раунда Кубка Германии.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе
По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Технологии
Марсианский доктор. Как разработчик видеоигр спасет космонавтов
Глассенберг основал Level Ex после того, как почти двадцать лет провел в индустрии видеоигр, где работал над играми по «Звездным войнам» для LucasArts и занимал пост генерального директора Funtactix, пока компанию не приобрел Playtech, разработчик программного обеспечения для азартных онлайн-игр.
Обновлено в 07:00
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Политика
Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
DARPA испытывает рой автономных дронов
Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) экспериментирует с использованием роя автономных дронов и наземных роботов для оказания помощи в военных миссиях.
Обновлено в 09:05
Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
Хохлов намекнул на новые подписания «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» заявил, что в команде всё ещё присутствует несколько проблемных позиций, которые наставник намерен закрыть новыми футболистами.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
Обновлено в 09:49