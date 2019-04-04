Футбол
«Тоттенхэм» одержал победу в первом матче на новом стадионеSportbox.RU вчера в 16:40
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Tottenham Hotspur Stadium
Деле Алли
|29′
Сон Хын Мин
|55′
Дэнни Роуз
Харри Уинкс
|69′
|79′
Шейху Куяте
Андрос Таунсенд
Кристиан Эриксен
|80′
|81′
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
Деле Алли
Лукас Моура
|82′
Сон Хын Мин
Виктор Ваньяма
|90′+2′
|66%
|Владение мячом
|34%
|87%
|Процент точных передач
|76%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|1
|2
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|20
|8
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
33
Дэвис
12
Ваньяма
17
Сиссоко
23
Эриксен
27
Моура
8
Уинкс
10
Кейн
31
Гуаита
29
Уан-Биссака
5
Томкинс
34
Келли
3
ван Анхолт
18
Макартур
4
Миливоевич
10
Таунсенд
11
Заа
17
Бентеке
15
Шлупп
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый гол в этом матче забил корейский полузащитник «шпор» Сон Хын-Мин. Под занавес второго тайма Кристиан Эриксен увеличил преимущество хозяев. Отметим, что для «Тоттенхэма» этот матч стал первым на новом стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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Тоттенхэм - Кристал Пэлас. Прогноз на матч АПЛ: «петушки» в среду прервут серию неудач
Sport-place02 апреля в 04:03
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