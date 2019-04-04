«Тоттенхэм» одержал победу в первом матче на новом стадионеSportbox.RU вчера в 16:40

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый гол в этом матче забил корейский полузащитник «шпор» Сон Хын-Мин. Под занавес второго тайма Кристиан Эриксен увеличил преимущество хозяев. Отметим, что для «Тоттенхэма» этот матч стал первым на новом стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Тоттенхэм» одержал победу в первом матче на новом стадионе

Политика Украинский радикал призвал «агентов сатаны» голосовать за Порошенко Всех "агентов сатаны", отдавших свой голос за шоумена Владимира Зеленского, следует любым способом заставить проголосовать за идущего на второй срок Петра Порошенко.

Экономика ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.

Армия и оружие Reuters: четыре смертника устроили взрывы в Ракке Позднее Reuters сообщило, что коалиция СДС заявила, что причиной взрыва в Ракке является неразорвавшаяся мина, оставленная боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), а не атака смертников.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.

Общество Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.

Армия и оружие На парад в День Победы над Москвой пролетит секретный самолет А-100 В День Победы в ВОВ 9 мая в небе над Москвой появится самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер".

Происшествия Телеведущего Дмитрия Хрусталёва заподозрили в пьяной езде Известного телеведущего Дмитрия Хрусталёва остановили сотрудники дорожно-патрульной службы по подозрению в пьяной езде на "мерседесе".

Путешествия Страховщики назвали самые опасные страны для россиян "Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.

Экономика Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Минздраве Якутии В Минздраве Якутии проходят обыски, сообщил телеканалу «Якутия24» источник в правоохранительных органах республики.

Здоровье В потребительскую корзину в России могут добавить витамины В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.

Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Наука Ученые нашли окаменелость денисовского черепа Ученые нашли в Денисовской пещере древние останки и окаменелости черепа.

Армия и оружие Комплекс по борьбе с дронами «Валдай» впервые испытают на учениях РВСН Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай» впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области.

Кино Тело актера Булдакова отправили из Монголии в Россию Тело актера Алексея Булдакова, который умер в ночь на среду в Монголии, уже отправили в Россию, заявили РИА Новости в посольстве в Улан-Баторе.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Происшествия Ночью в Екатеринбурге сгорели восемь машин В четверг, 4 апреля, в ночное время пожарные получили несколько сообщений о возгорании автомобилей.

Здоровье На Камчатке критически выросло количество абортов В Камчатском крае впервые за несколько лет критически выросло количество абортов, сделанных по желанию женщин.

Политика Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.

Экономика «Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.

Политика В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.

Политика Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».