Футбол

«Тоттенхэм» одержал победу над «Лестером»Soccer.ru 10:24

Тоттенхэм — Лестер
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Сон Хын Мин
16′
Дэнни Роуз
20′
Ян Вертонген
28′
Давинсон Санчес Мина
33′
59′
Демарай Грэй
Джейми Варди
Кристиан Эриксен
63′
Оливер Скипп
Тоби Алдервейрелд
71′
72′
Рашид Геззаль
Келечи Ихеаначо
76′
Джейми Варди
Фернандо Льоренте
Виктор Ваньяма
80′
85′
Юри Тилеманс
Дэнни Роуз
Кайл Уокер-Питерс
88′
88′
Харви Барнс
Синдзи Окадзаки
Сон Хын Мин
90′+1′
«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в матче 26-го тура чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (60 очков) занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, «Лестер» (32 очка) - 12-й.
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