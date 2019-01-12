Футбол

«Тоттенхэм» оценил Кейна в 350 млн евро
Soccer.ru
01:40

25-летний нападающий Харри Кейн стал ключевой фигурой для "Тоттенхэма", и клуб не желает с ним расставаться даже за крупную сумму. Зарубежная пресса сообщает, что лондонцы отвечают всем интересующемся клубам одинаково: "Платите 350 миллионов евро".
Soccer.ru01:40

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«Тоттенхэм» готов продать «Реалу» Кейна за € 350 млн

Чемпионат03:36

СМИ: «Тоттенхэм» готов продать Кейна «Реалу» за 350 миллионов

Спорт-Экспресс03:46

«Тоттенхэм» оценил Кейна в 350 миллионов евро

Матч ТВ03:43

СМИ: «Тоттенхэм» готов отпустить Кейна в «Реал» за 350 млн евро

Советский спорт04:07

Кейн может перейти в «Реал» за €350 млн

Газета.Ru03:32

«Тоттенхэм» оценил Кейна в 350 млн евро. Англичанина хочет приобрести «Реал»

Sport24.ru03:03

«Тоттенхэм» требует у «Реала» 350 млн евро за Кейна

Sports.ru03:59
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Тоттенхэм Хотспур
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
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