Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi CupВести.Ru 13:59
В Мюнхене завершился полуфинальный матч международного турнира Audi Cup-2019 между мадридским "Реалом" и лондонским "Тоттенхэм Хотспур". Английские футболисты оказались сильнее соперников из Испании, добившись минимальной победы со счетом 1:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 03:30
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Награды за серию убийств возвращаются
Официальный релиз Call of Duty: Modern Warfare состоится 25 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Обновлено в 08:10
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Авто
На тестах замечен новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe
Фотошпионы сообщают, что место, где были сделаны снимки, находится примерно в 60 км от завода Mercedes в Таскалусе.
Обновлено в 13:52
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Обновлено в 13:30
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Обновлено в 07:34
Общество
Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа
Главное управление МВД России по Москве призвало не участвовать в несогласованной акции, которая пройдет в столице 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, говорится на сайте полиции.
Обновлено в 14:07
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Общество
Дачная амнистия в России будет продлена
25 июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, которым продлевается действие дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:55
Кино
«Король лев» стал очередным «миллиардером» Walt Disney
Мировые кассовые сборы фильма "Король лев" превысили миллиард долларов.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
ВСУ разместили танки возле школы в Донбассе
Обновлено в 10:34
Футбол
В карьере Малкома наметился «Зенит»
Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России.
Обновлено вчера в 18:14
Хоккей
«Миннесота» уволит генерального менеджера Фентона
Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уволит генерального менеджера Пола Фентона после 14 месяцев работы, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии
Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено в 14:53
Финансы
Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса
Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился: банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, свидетельствуют данные Центробанка.
Обновлено в 14:56
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21