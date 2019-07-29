В Мюнхене завершился полуфинальный матч международного турнира Audi Cup-2019 между мадридским "Реалом" и лондонским "Тоттенхэм Хотспур". Английские футболисты оказались сильнее соперников из Испании, добившись минимальной победы со счетом 1:0.

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