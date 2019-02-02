«Тоттенхэм» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом»Матч ТВ 09:22

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил корейский полузащитник «шпор» Сон Хын-Мин. После этого матча «Тоттенхэм» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы АПЛ с 57 очками после 25 туров.

Политика Госдеп прокомментировал решение России приостановить участие в ДРСМД Соединенные Штаты сохраняют готовность отказаться от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и оставляют за собой право в течение шести месяцев отозвать ноту о приостановке своих обязательств по договору.

Общество В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.

Хоккей Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира Сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Швеции и выиграла чемпионат мира.

Происшествия В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.

Политика Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Авто В России поднимутся цены на автомобили В России прогнозируют рост цен на автомобили до 12%. Об этом со ссылкой на «Автостат» пишет РИА «Новости».

Авто Составлен рейтинг лучших кроссоверов с пробегом за 600 000 рублей Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.

Авто Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для путешествий В рейтинг вошли лучшие автомобили для путешествий, показанные на Туристической ярмарке в Дрездене.

Происшествия Бывший мэр Тулы задержана на Кипре Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.

Политика Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.

Происшествия Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Общество Сурок Фил предсказал ранний приход весны Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.

Происшествия Похороны дочери Шевченко пройдут 4 февраля, рассказал родственник Похороны дочери активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которая в настоящее время находится под домашним арестом, состоятся в понедельник, сообщил РИА Новости знакомый семьи Виктор.

Происшествия В гаражном кооперативе в Челябинской области взорвался газ Вечером 2 февраля на территории гаражного кооператива в городе Трехгорный Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси.

Армия и оружие Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера» Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.

Происшествия Десять машин попали в ДТП на трассе «Дон» в Тульской области Сразу семь автоаварий произошло на трехкилометровом участке федеральной трассы "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Экономика Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТы Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.

Политика ООН пришлось объяснять, почему пишут «на Украине» В ООН объяснили пользователям Twitter, почему в сообщениях организации на русском языке со словом "Украина" используется предлог "на", а не "в".

Гаджеты Apple устранила ошибку в приложении FaceTime Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.

Политика В Госдуме хотят конфисковывать все имущество у нарушителей границы Первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин предложил забирать имущество в случае незаконного пересечения российской границы.

Происшествия В сети появилось видео прорыва дамбы в Бразилии В сети появилось видео, на кадры которого попал момент прорыва дамбы в Бразилии. По последним данным, в результате ЧП погибли 115 человек.