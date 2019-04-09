Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧRT на русском 17:48

«Тоттенхэм» с минимальным счётом обыграл «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча проходила на новом стадионе лондонцев, а единственный мяч забил Сон Хын Мин. В составе гостей же в самом начале игры пенальти не реализовал Серхио Агуэро.

Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ

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