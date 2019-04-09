Футбол

Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧRT на русском 17:48

Тоттенхэм — Манчестер Сити
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
12′
28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
58′
59′
Рияд Марез
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
87′
89′
Рияд Марез
Лерой Сане
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
«Тоттенхэм» с минимальным счётом обыграл «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча проходила на новом стадионе лондонцев, а единственный мяч забил Сон Хын Мин. В составе гостей же в самом начале игры пенальти не реализовал Серхио Агуэро.
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