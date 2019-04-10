«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионовКоммерсантъ 17:05

Спорт день за днем

Общество В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.

Здоровье Жителей Бруклина обязали привиться от кори из‐за эпидемии Жители Бруклина обязаны привиться от кори в течение двух дней или заплатить штраф в тысячу долларов.

Политика Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.

Политика Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.

Общество Глава области дал распоряжение муниципалитетам в течение недели навести порядок в сфере обращения с ТКО Итоги работы регоператоров и муниципалитетов после перехода на новую систему по обращению с ТКО представили на заседании Правительства области.

Общество Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.

Политика Туск предложил лидерам стран ЕС обсудить запрос Мэй на отсрочку Brexit Глава Евросовета Дональд Туск предложил лидерам 27 остающихся в Евросоюзе стран-членов сообщества обсудить на саммите в среду запрос премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке Brexit.

Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Транспорт Долгожданную скоростную трассу в Приморье собираются сделать платной Дорога позволяет улучшить и транспортную инфраструктуру южного побережья Приморья, ориентированного на туристов.

Гаджеты 16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.

Политика Президент Исландии решил дальше учить русский Позже в беседе с журналистами на полях форума Гвюдни Йоуханнессон пообещал продолжить учить русский язык.

Политика Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Общество Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.

Происшествия Кокорин обратился к журналистам после заседания суда Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.

Общество Дачники могут получить штраф за выращивание картофеля без документов На сайте Россельхознадзора РФ ещё в августе 2018 года опубликован официальный ответ, который гласит, что штрафы не распространяются на физических лиц, выращивающих плодоовощную продукцию для собственных нужд, без цели дальнейшей продажи урожая или семян.

Политика Немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию после вопроса о России Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник ответил ненормативной руганью украинским депутатам на заданный ими вопрос про Россию.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.

Гаджеты Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.

Происшествия Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.