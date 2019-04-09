Футбол

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионовРоссийская газета вчера в 17:23

Тоттенхэм — Манчестер Сити
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
12′
28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
58′
59′
Рияд Марез
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
87′
89′
Рияд Марез
Лерой Сане
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера. Тем более такого, как "Манчестер Сити".
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