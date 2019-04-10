Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионовVprognoze.ru вчера в 18:37
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
|12′
|28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
|58′
|59′
Рияд Марез
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
|78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
|81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
|87′
|89′
Рияд Марез
Лерой Сане
|89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
|40%
|Владение мячом
|60%
|77%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|6
|3
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|9
|9
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
18
Льоренте
12
Ваньяма
7
Сон Хын Мин
27
Моура
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
17
де Брюйне
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
19
Сане
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Тоттенхэм» отпраздновал победу над «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов. Встреча первого четвертьфинального матча проходила в Лондоне и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 13-й минуте "Манчестер Сити" имел возможность выйти вперед.
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