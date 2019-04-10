Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионовVprognoze.ru вчера в 18:37

Тоттенхэм — Манчестер Сити
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
12′
28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
58′
59′
Рияд Марез
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
87′
89′
Рияд Марез
Лерой Сане
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
«Тоттенхэм» отпраздновал победу над «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов. Встреча первого четвертьфинального матча проходила в Лондоне и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 13-й минуте "Манчестер Сити" имел возможность выйти вперед.
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