«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионовКоммерсантъ вчера в 17:05

Спорт день за днем

Технологии Компьютеры нарисовали реалистичный сценарий апокалипсиса Американский канал The Weather Channel показал видео с использованием смешанной реальности, в котором Землю образца 2100 года накрывают разрушительные наводнения из-за глобального потепления.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.

Здоровье Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за вспышки кори В одном из районов Нью-Йорка отмечен резкий рост заболеваемостью корью. О крайне тяжелой ситуации в Бруклине сообщил мэр Билл де Блазио.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.

Происшествия Участники ДТП открыли стрельбу в Торонто В канадском Торонто произошло лобовое столкновение двух автомобилей, после чего пассажиры транспортных средств открыли стрельбу друг по другу.

Общество Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Театры Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра» Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».

Армия и оружие На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.

Наука Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.

Авто Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.

Политика Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.

Армия и оружие Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Общество «Команда Сахалинской области» скоро прекратит принимать заявки В рамках кадрового конкурса Команда Сахалинской области участники могут подать заявку на реализацию волонтерских, молодежных проектов, а также проектов социального предпринимательства.

Политика Пушков спрогнозировал проигрыш Украины после выхода России из СЕ Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не проиграет из-за выхода из Совета Европы, но в проигравших останется Украина, чьи резолюции отправятся в этом случае на «историческую помойку».

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).

Общество Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс» Пользователи Reddit восхитились фотографией российского артиста Филиппа Киркорова за кассой в «Макдоналдсе».

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Кино В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Футбол Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой Трента В другом есть подозрение на игру рукой защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда в штрафной "Ливерпуля".

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Политика Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.