«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионовКоммерсантъ вчера в 17:05

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Политика Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.

Политика Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.

Общество Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.

Политика Путин поручил провести «генетическую паспортизацию» россиян В России начал действовать указ президента Владимира Путина, в соответствии с которым власти должны провести «генетическую паспортизацию» россиян.

Здоровье В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.

Баскетбол «Даллас» переиграл «Финикс» в НБА В матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" на домашнем паркете одолел "Финикс Санз", передает "Советский спорт".

Транспорт Ограничения движения на юго-востоке Москвы снимут к утру 10 апреля Ограничения движения для автомобилей на юго-востоке Москвы, введенные в связи со строительством метро, начнут снимать вечером во вторник, обычная схема движения транспорта будет восстановлена к утру среды.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.

Энергетика НОВАТЭК встретил покупателей в хабе Новые контракты компании будут привязаны к Brent и TTF Источники "Ъ" рассказали о некоторых параметрах необязывающих соглашений, заключенных НОВАТЭКом 2 апреля по продаже будущего СПГ со второго проекта компании "Арктик СПГ".

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Общество Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Авто Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.

Политика На Украине признали невыполнение Минских соглашений Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.

Происшествия Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.

Политика Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.

Шоу-бизнес Евгений Петросян тратит миллионы на содержание Елены Степаненко Адвокат Сергей Жорин сообщил, что Евгений Ваганович продолжает покрывать расходы экс-супруги, правда, не по своей воле.

Общество Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.

Общество Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на Аляске Акция "Бессмертный полк", приуроченная к празднованию Победы во Второй мировой войне, впервые пройдет в этом году в штате Аляска - городе Анкоридж.

Космос На космодроме Восточный запустят ракеты с новым топливом Гендиректор предприятия-производителя носителей Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что к 2021 году на космодроме Восточный состоится запуск первой ракеты «Союз-2», все двигатели которой будут работать на новом топливе –нафтиле.

Здоровье Туберкулез обнаружили у воспитанника детского сада в Хабаровске Случай туберкулеза выявлен в одном из детских садов Хабаровска.

Общество Коллекторов-нарушителей смогут привлекать к суду по «старым» делам Судебные приставы смогут возбуждать дела по «старым» эпизодам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников.