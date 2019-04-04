Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в первом матче на новом стадионеSoccer.ru 16:37

Тоттенхэм — Кристал Пэлас
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Tottenham Hotspur Stadium
Деле Алли
29′
Сон Хын Мин
55′
Дэнни Роуз
Харри Уинкс
69′
79′
Шейху Куяте
Андрос Таунсенд
Кристиан Эриксен
80′
81′
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
Деле Алли
Лукас Моура
82′
Сон Хын Мин
Виктор Ваньяма
90′+2′
"Тоттенхэм" одержал победу над "Кристал Пэлас" в матче 31-го тура АПЛ. Отметим, что это была долгожданная для болельщиков "шпор" первая игра на новом стадионе. Хозяева поднялись на 3-е место в турнирной таблице, "Кристал Пэлас" - тринадцатый.
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