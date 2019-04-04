«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в первом матче на новом стадионеSoccer.ru 16:37

"Тоттенхэм" одержал победу над "Кристал Пэлас" в матче 31-го тура АПЛ. Отметим, что это была долгожданная для болельщиков "шпор" первая игра на новом стадионе. Хозяева поднялись на 3-е место в турнирной таблице, "Кристал Пэлас" - тринадцатый.

«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в первом матче на новом стадионе

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