Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» с теннисным счетом
Soccer.ru
12:51

«Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru12:51

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Кейн повторил достижение Оуэна, которое было установлено в 2001 году

Чемпионат13:59

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

Газета.Ru12:59

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

Sportbox.RU12:54

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

Матч ТВ12:54

Футболисты «Тоттенхэма» забили шесть мячей «Эвертону», у Кейна и Сона дубли

Советский спорт12:52

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон», забив шесть голов

Спорт-Экспресс12:51

Пикфорд привез еще один кошмарный гол. «Вратарь сборной Англии» — снова ругательство

Sport24.ru13:00
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено в 21:17
Футбол

Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»

Обновлено в 05:19
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют матч с командой сотрудников «Бутырки»

В московском СИЗО «Бутырка», где содержатся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, решили провести футбольный матч между командами арестантов и охранников.
Обновлено в 12:31
Футбол

«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»

Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
Обновлено в 17:03
Футбол

Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку

Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено в 18:43
Футбол

Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол

Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол

Вратарь «Ювентуса» рассказал об изменениях в клубе с приходом Роналду

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны после матча с "Ромой" в рамках 17-го тура Серии А рассказал об изменениях в команде с приходом нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:44
Футбол

Мбаппе может превзойти Роналду по достижениям

Кампос, считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может превзойти португальца.
Обновлено в 11:18
Футбол

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол

Натурализированный Боломбой постепенно учит русский язык

Форвард рассказал о стремлении натурализированного игрока выучить русский язык.
Обновлено в 21:10
Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено в 13:59
Футбол

Азар: «Нам не повезло, но я держу в голове позитивные моменты»

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура АПЛ против "Лестера".
Обновлено в 06:52
Футбол

Г. Невилл: «Боюсь, мне придется переехать в Папуа–Новую Гвинею, если „Ливерпуль“ выиграет АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал удачное выступление «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ.
Обновлено в 17:19
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Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии.
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Тео Уолкотт
Британский футболист
Английский футболист. Игрок клуба Эвертон и сборной Англии. В 2012 году был признан самым скоростным футболистом мира по версии Bleacher Report. В большинстве матчей играет на правом фланге, но иногда выходит и в нападении, как за клуб, так и на уровне сборной.
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