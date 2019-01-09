Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в первом полуфинале Кубка лиги
«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в первом полуфинале Кубка лигиVprognoze.ruвчера в 18:12
|25′
Кепа Аррисабалага
Харри Кейн
|27′
Харри Уинкс
|30′
Давинсон Санчес Мина
|60′
|63′
Виллиан
Педро Родригес
|75′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
|79′
|79′
Каллум Хадсон-Одои
Оливье Жиру
Эрик Ламела
|82′
Харри Уинкс
Оливер Скипп
|89′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
|90′+1′
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
22
Гассанига
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
6
Санчес
3
Роуз
17
Сиссоко
52
Скипп
18
Льоренте
20
Алли
11
Ламела
10
Кейн
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
27
Кристенсен
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
10
Азар
18
Жиру
Челси
Расстановка 4‑3‑3
«Тоттенхэм» одолел «Челси» в матче Кубка английской лиги. Первый полуфинальный поединок состоялся на стадионе "Уэмбли" и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 26-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота "Челси", который реализовал Гарри Кейн.
Vprognoze.ruвчера в 18:12
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