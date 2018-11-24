Футбол
В матче 13-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на Уэмбли обыграл Челси со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Деле Алли (8-я минута), Харри Кейн (16) и Сон Хын Мин (54), а у гостей единственный мяч забил Оливье Жиру (85).
Советский спорт14:29
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Футбол
Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков
Обновлено в 21:48
Футбол
«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»
Обновлено в 21:31
Футбол
«Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил девятый гол в Серии А
Игра проходила в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт матча был открыт на 28-й минуте: отличился португальский форвард туринцев Криштиану Роналду.
Обновлено в 22:33
Футбол
«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции
Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.
Обновлено в 21:38
Футбол
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей
«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 19:22
Футбол
«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча
«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 18:46
Футбол
«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»
«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 15:03
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»
"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:43
Футбол
Хохлов: в матче с «Енисеем» снова возникли проблемы с реализацией
Обновлено в 15:48
Футбол
«Арсенал» рассматривает подписание нападающего «Генка»
Нападающий «Генка» Леандро Троссар может перебраться в Англию в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 21:31
Футбол
Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»
23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 17:08
Футбол
Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол
Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
Обновлено в 11:30
Футбол
Варан: «Реал» не сумел справиться с прямолинейностью соперника
Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал проигрыш «сливочных» в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:3). «Эйбар» показал прямолинейную игру, нам было сложно.
Обновлено в 11:39
Футбол
Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет
Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39