Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» и вышел на третье место в АПЛ
Советский спорт
14:29

В матче 13-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на Уэмбли обыграл Челси со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Деле Алли (8-я минута), Харри Кейн (16) и Сон Хын Мин (54), а у гостей единственный мяч забил Оливье Жиру (85).
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