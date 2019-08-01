Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi CupMetaratings вчера в 16:41
В Мюнхене состоялся финальный матч предсезонного турнира Audi Cup, в котором между собой встретились «Бавария» и «Тоттенхэм». В серии пенальти сильнее оказались лондонцы.
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Audi Cup. «Тоттенхэм» победил «Баварию» в финале по пенальти, «Реал» занял 3-е место
Sports.ruвчера в 05:12
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Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие
Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров
Экипажи самолетов Ил-76 Минобороны РФ прилетели в Красноярск для тушения лесных пожаров, технику уже начали готовить к предстоящим вылетам, сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Упрощен порядок сделок с недвижимостью
31 июля вступают в силу поправки, внесенные в закон «О государственной регистрации недвижимости».
Обновлено 30 июля в 05:30
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов
Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов На фоне потерь от лесных пожаров страховое лобби предлагает возродить дискуссию о страховании лесного фонда.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол
Вратарь сборной Аргентины перешел в «Порту»
Вратарь "Америки" и сборной Аргентины Аугустин Марчесин продолжит свою карьеру в "Порту", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях
В Сети появились кадры, свидетельствующие о проблемах с новейшим покрытием у американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.
Обновлено в 00:59
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено 29 июля в 22:49
Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
На серой ветке метро Москвы произошел сбой
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездом из-за падения человека на пути.
Обновлено в 01:27
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Обновлено вчера в 20:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Россия приостанавливает ввоз ряда фруктов из Китая
Поставки груш и персиков из Китая приостанавливается — Россельхознадзор заявил, что это связано с регулярным выявлением среди ввозимых плодов заражения некоторыми карантинными вредителями и заболеваниями.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Технологии
Project Syndicate: Рост благосостояния граждан ЕС и США зависит от ИИ
Широкое внедрение технологий ИИ позволило бы США и ЕС существенно увеличить уровень благосостояния своих граждан, заявили экономист Кристофер Писсаридеси сотрудник международной консалтинговой компании McKinsey & СомрапуЖак Буген в статье для издания Project Syndicate.
Обновлено в 01:19
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка
Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
Обновлено в 00:56
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Игры
Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена
Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения
Обновлено вчера в 05:01
Автоспорт
Даниил Квят назвал дочь Пенелопой
Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 17:18