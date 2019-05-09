Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионовТАСС вчера в 17:01

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первый матч завершился победой команды из Амстердама со счетом 1:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» седьмой раз в сезоне забил победный гол после 83-й минуты

Советский спортвчера в 18:08

«Тоттенхэм» пробился в финал Лиги чемпионов

Metaratingsвчера в 16:59

«Тоттенхэм» выбил «Аякс» голом на 96-й минуте, Кокорин и Мамаев приговорены к колонии, «Кузбасс» – чемпион России и другие новости утра

Sports.ru00:00

В финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19 сыграют два английских клуба

Все про Спорт рувчера в 18:01

«Тоттенхэм» в последний момент вышел из группы, а теперь – в финале Лиги чемпионов: как такое произошло

Евро-футбол.рувчера в 23:04

Как «Тоттенхэм» отправил в нокаут «Аякс»: все голы матча 1/2 финала ЛЧ

Sport.ruвчера в 17:14

Моура забил на 96-й минуте. Это самый поздний победный гол в истории ЛЧ в играх без овертаймов

Бомбардир.рувчера в 18:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:48, Ашберн

Еще одно сумасшествие Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» вытянул матч с «Аяксом» и в финале сыграет с «Ливерпулем»

КП - Беларусьвчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Политика

Путин поздравил руководство Израиля с годовщиной независимости

Президент России Владимир Путин отправил президенту Израиля Реувену Ривлину телеграмму, в которой поздравил его с 71-й годовщиной независимости страны, а также заявил, что РФ намерена прилагать усилия для урегулирования на Ближнем Востоке.
Обновлено в 02:31
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

На Красной площади начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО

В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Политика

Путин: в ряде государств возводят в кумиры нацистов

Обновлено в 03:44
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Суд постановил уничтожить использованный Кокориным в драке стул

Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
Культура

Умер известный композитор Евгений Крылатов

Известный композитор Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве.
Обновлено вчера в 06:18
Авто

За что такие деньги-то?! Обсуждение Туарега на форуме «За рулем»

Volkswagen Touareg ни в одном из трех поколений не считался «народной» и доступной моделью.
Обновлено в 01:19
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

Обновлено в 03:04
Гаджеты

Эксперты определили лучшие смартфоны по соотношению цены и качества

Эксперты AnTutu составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению стоимости гаджета и его производительности.
Обновлено в 03:04
Футбол

Гари Линекер: «Хорошо сыграли, „шпоры“. Отлично сработано»

Отлично сработано, — написал Линекер на своей странице в Twitter. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 01:41
Происшествия

Семь туристов на Алтае погибли из-за схода лавины

Группа из девяти туристов попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. Это случилось в понедельник 6 мая.
Обновлено вчера в 01:22
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay

Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:13
Наука

Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей

Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено вчера в 13:03
Политика

Путин поздравил ветеранов с годовщиной освобождения Севастополя

Обновлено в 03:40
Общество

Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено 07 мая в 08:42
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Футбол

ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинет клуб летом.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Обновлено в 00:56
Здоровье

Во Франции запретили популярную пищевую добавку Е171

Во Франции со следующего года запретят продавать продукты, содержащие пищевую добавку Е171 – диоксид титана.
Обновлено в 01:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное