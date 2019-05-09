«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионовТАСС 17:01

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первый матч завершился победой команды из Амстердама со счетом 1:0.

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

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