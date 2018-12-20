Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги
REGNUM
вчера в 23:24

Арсенал — Тоттенхэм
0 – 2
Матч завершён
Кубок английской лиги, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
20′
Сон Хын Мин
Маттео Гендузи
45′+2′
Генрих Мхитарян
Лоран Косельни
46′
58′
Лукас Моура
Харри Кейн
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
58′
59′
Деле Алли
Маттео Гендузи
Эдвард Нкетиа
65′
Гранит Джака
77′
79′
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
85′
Деле Алли
90′+4′
Кристиан Эриксен
Счёт открыл на 20-й минуте матча полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. На 59-й минуте преимущество «шпор» закрепил Деле Алли. Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка английской лиги.
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