Футбол
«Тоттенхэм» объявил об уходе вратаря ВормаSport24.ru 11:21
Вратарь «Тоттенхэма» Мишел Ворм покидает команду в связи с окончанием контракта, сообщается на официальном сайте лондонского клуба. 35-летний голкипер перешел в «Тоттенхэм» из «Суонси» в июле 2014 года и с тех пор провел за «шпор» лишь 47 матчей.
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