Футбол
«Тоттенхэм» объявил об уходе ВормаСпорт-Экспресс 11:26
Лондонский клуб не стал продлевать контракт с 35-летним футболистом, сообщает пресс-служба "шпор". Голландец выступал за "Тоттенхэм" с 2014 года. За этот период Форм провел 47 матчей, пропустил 47 мячей и 17 раз отыграл "на ноль".
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