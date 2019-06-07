Футбол
«Тоттенхэм» объявил об уходе ВормаСпорт-Экспресс вчера в 11:26
Лондонский клуб не стал продлевать контракт с 35-летним футболистом, сообщает пресс-служба "шпор". Голландец выступал за "Тоттенхэм" с 2014 года. За этот период Форм провел 47 матчей, пропустил 47 мячей и 17 раз отыграл "на ноль".
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Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
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Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования в адрес России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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Грузовик сорвался с моста в Петербурге
Грузовой автомобиль КамАЗ упал с моста на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.
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Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
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Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца
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Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США
Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
Обновлено вчера в 12:35
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Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.
Обновлено вчера в 18:46
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Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
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Bigelow Aerospace отправит 16 туристов на МКС на кораблях SpaceX
Обновлено вчера в 13:07
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Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
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Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон
Бари Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна, в нем, по прогнозам врачей, он пробудет двое суток.
Обновлено 06 июня в 10:39
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Глава Пентагона и министр обороны Греции провели переговоры
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и глава Минобороны Греции Эвангелос Апостолакис провели переговоры в Пентагоне.
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Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде
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Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
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Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
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В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
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Армия и оружие
Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе
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Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
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Жириновский призвал жителей Донбасса срочно получать российские паспорта
Ранее донецкий социолог в эфире российского ТВ призвал власти ДНР решитьпроблему с паспортами РФ.
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День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
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