«Тоттенхэм» объявил об уходе ВормаСпорт-Экспресс вчера в 11:26

Лондонский клуб не стал продлевать контракт с 35-летним футболистом, сообщает пресс-служба "шпор". Голландец выступал за "Тоттенхэм" с 2014 года. За этот период Форм провел 47 матчей, пропустил 47 мячей и 17 раз отыграл "на ноль".

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования в адрес России Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Хоккей Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз".

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Происшествия Грузовик сорвался с моста в Петербурге Грузовой автомобиль КамАЗ упал с моста на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.

Футбол Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Происшествия Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца Правоохранительные органы задержали восьмого участника драки, в ходе которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Энергетика Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.

Футбол Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Гаджеты Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.

Кино Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов» Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.

Общество Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон Бари Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна, в нем, по прогнозам врачей, он пробудет двое суток.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.

Армия и оружие Глава Пентагона и министр обороны Греции провели переговоры Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и глава Минобороны Греции Эвангелос Апостолакис провели переговоры в Пентагоне.

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.

Армия и оружие Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.

Политика Жириновский призвал жителей Донбасса срочно получать российские паспорта Ранее донецкий социолог в эфире российского ТВ призвал власти ДНР решитьпроблему с паспортами РФ.