Футбол

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора годаRT на русском 05:39

Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком. Соглашение рассчитано до 2023 года. Следующий сезон Кларк отыграет в «Лидсе» на правах аренды.
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«Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника «Лидса» (фото)

Советский спорт06:36

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней

Sport24.ru05:16

«Тоттенхэм» купил 18-летнего вингера «Лидса» Кларка и отдал его обратно в аренду. Это первый трансфер с января 2018-го

Sports.ru05:07

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней

Матч ТВ05:46

«Тоттенхэм» совершил первую покупку за полтора года

Спорт-Экспресс06:26

«Тоттенхэм» подписал 18-летнего форварда

Soccer.ru05:14

«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду

Чемпионат05:53
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Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Теннис

Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона

Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено в 13:47
Авто

Появились патентные фотографии нового Opel для России

Патентные изображения новинки, которую, скорее всего, будут выпускать на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге, появились в базе Федерального института промышленной собственности.
Обновлено в 05:04
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Политика

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Общество

Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея

Что касается зданий остальных филиалов, то после слияния ГЦСИ с РОСИЗО в 2016 году некоторые из центров оказались в тяжелом состоянии.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

В ДНР заявили, что Киев блокирует инициативу по соцвыплатам жителям Донбасса

По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, главными вопросами встречи экономической группы в Минске были возобновление соцвыплат жителям Донбасса, а также выплата задолженности по зарплате сотрудникам железной дороги и компании «Вода Донбасса».
Обновлено в 13:58
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Единоборства

Нурмагомедов посчитал оставшиеся до конца карьеры бои

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что близок к завершению карьеры. Слова спортсмена передают «Вести.ru».
Обновлено в 15:25
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Футбол

«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб

На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге превысило 50 человек

Число обратившихся за медицинской помощью после отравления шаурмой в Санкт-Петербурге достигло 53 человек, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Футбол

Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины

Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Экономика

Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР

Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
Обновлено в 05:41
Политика

Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду

Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Экономика

Германия поблагодарила Rosneft Deutschland

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Происшествия

На озере Комо нашли тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии

Обновлено в 12:45
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Футбол

Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено в 15:37
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