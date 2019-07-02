Футбол
«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора годаRT на русском 05:39
Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком. Соглашение рассчитано до 2023 года. Следующий сезон Кларк отыграет в «Лидсе» на правах аренды.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Теннис
Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона
Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено в 13:47
Авто
Появились патентные фотографии нового Opel для России
Патентные изображения новинки, которую, скорее всего, будут выпускать на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге, появились в базе Федерального института промышленной собственности.
Обновлено в 05:04
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
Что касается зданий остальных филиалов, то после слияния ГЦСИ с РОСИЗО в 2016 году некоторые из центров оказались в тяжелом состоянии.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
В ДНР заявили, что Киев блокирует инициативу по соцвыплатам жителям Донбасса
По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, главными вопросами встречи экономической группы в Минске были возобновление соцвыплат жителям Донбасса, а также выплата задолженности по зарплате сотрудникам железной дороги и компании «Вода Донбасса».
Обновлено в 13:58
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Единоборства
Нурмагомедов посчитал оставшиеся до конца карьеры бои
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что близок к завершению карьеры. Слова спортсмена передают «Вести.ru».
Обновлено в 15:25
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб
На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге превысило 50 человек
Число обратившихся за медицинской помощью после отравления шаурмой в Санкт-Петербурге достигло 53 человек, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Экономика
Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР
Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
Обновлено в 05:41
Политика
Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду
Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Экономика
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Футбол
Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено в 15:37