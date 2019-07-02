Футбол
«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора годаRT на русском 05:39
Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком. Соглашение рассчитано до 2023 года. Следующий сезон Кларк отыграет в «Лидсе» на правах аренды.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Политика
Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию
Индия перестала покупать российскую сельскохозяйственную продукцию, Минсельхоз РФ надеется на изменения в этом вопросе, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 06:57
Футбол
Пауревич покинул «Уфу» и перешёл в немецкий клуб
Хорватский хавбек Иван Пауревич покинул "Уфу" и перебрался в клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен".
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Политика
Медведев выступил за уголовное наказание за срыв торгов для нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил за введение уголовной ответственности для лиц, виновных в умышленном срыве торгов, проводимых при реализации национальных проектов, в том числе и путем демпинга.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Космос
Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами
«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 05:39
Футбол
Зе Луиш попрощался с командой и покинул «Спартак»
Нападающий Зе Луиш покинул «Спартак». Футболист попрощался с командой и продолжит карьеру в другом клубе.
Обновлено в 07:27
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 05:46
Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Политика
В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией
Мальстрем указала на то, что ответственность за ситуацию в Украине лежит именно на РФ.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Российская ракета упала на Кипре
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
С 1 июля начала действовать пенсионная льгота
С 1 июля начали действовать новые поправки в законодательстве, которые касаются пенсионной реформы.
Обновлено в 01:15
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл выбросила новый ковер
Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Влад Топалов потерял костюм за два дня до свадьбы с Региной Тодоренко
Влад Топалов потерял свадебный костюм за два дня до бракосочетания с Региной Тодоренко.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Николай Басков прервал гастрольную деятельность из-за смерти отца
На 68-м году жизни умер отец Николая Баскова – Виктор Владимирович. Причины смерти пока неизвестны.
Обновлено вчера в 10:57
Культура
Мединский объявил о начале передачи ГЦСИ Пушкинскому музею
Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 07:49