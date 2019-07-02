Футбол

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора годаRT на русском 05:39

Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком. Соглашение рассчитано до 2023 года. Следующий сезон Кларк отыграет в «Лидсе» на правах аренды.
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«Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника «Лидса» (фото)

Советский спорт06:36

«Тоттенхэм» купил 18-летнего вингера «Лидса» Кларка и отдал его обратно в аренду. Это первый трансфер с января 2018-го

Sports.ru05:07

«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду

Чемпионат05:53

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней

Матч ТВ05:46

«Тоттенхэм» совершил первую покупку за полтора года

Спорт-Экспресс06:26

«Тоттенхэм» подписал 18-летнего форварда

Soccer.ru05:14

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней

Sport24.ru05:16
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Пропавшую на Урале в одном купальнике девушку нашли в состоянии шока

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«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
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Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
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На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
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На 68-м году жизни умер отец Николая Баскова – Виктор Владимирович. Причины смерти пока неизвестны.
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Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
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