Футбол
«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора годаRT на русском 05:39
Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком. Соглашение рассчитано до 2023 года. Следующий сезон Кларк отыграет в «Лидсе» на правах аренды.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Кино
Баз Лурман выбирает актера на роль Элвиса Пресли
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в РФ
Как и в стандартной комплектации, спорткар Chevrolet Camaro Shock Edition и Black Edition получат в своё оснащение 2,0-литровый турбо-мотор мощностью 238 лошадиных сил, в паре с которым будет работать 8-скоростная АКПП.
Обновлено в 06:51
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Хоккей
«Вегас» обменяет Гусева из-за разногласий по контракту
Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» рассматривает варианты обмена российского нападающего Никиты Гусева, так как не может договориться с ним об условиях нового контракта.
Обновлено в 07:38
Экономика
Белгородскую область не оштрафуют за несвоевременное освоение субсидий
Белгородская область оказалась в числе регионов, освобождённых в 2019 году от штрафов за несвоевременное освоение субсидий.
Обновлено в 08:38
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Интернет
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами
Певица Сати Казанова провела опрос среди своих поклонников.
Обновлено в 05:46
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Футбол
Защитник «Зенита» Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»
Защитник петербургского "Зенита" Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Общество
ИКМО «Сампсониевское» проиграла суд Горизбиркому
Городской суд не удовлетворил административный иск ИКМО «Сампсониевское» к петербургской избирательной комиссии, которая решила продлить время приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком
Обновлено в 03:41
Футбол
Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»
Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt.
Обновлено в 03:00
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Здоровье
В Пензе продлили акцию «Прогулка с доктором»
Ближайшая акция состоится уже пятого июля с 11 до 14 часов, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
Обновлено в 05:32
Экономика
В России может на 10% подорожать мясо
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, об этом сообщили «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Меган Маркл выбросила новый ковер
Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили.
Обновлено в 07:31
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41