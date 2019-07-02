Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком. Соглашение рассчитано до 2023 года. Следующий сезон Кларк отыграет в «Лидсе» на правах аренды.

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора года

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